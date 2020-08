Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Teplicka

TEPLICKO - Zpronevěřil peníze; Zmizely tablety i peníze...

Zpronevěřil peníze

Přes 365 tisíc korun zpronevěřil teď už bývalý zaměstnanec, který pracoval v jedné z teplických heren. Osmatřicetiletý muž si po částech vzal z pokladny finanční hotovost, kterou postupně prohrál na výherních automatech přímo v herně, kde pracoval. Z automatů, do kterých peníze z pokladny vhodil a prohrál, postupně opět hotovost vybíral a hrál stále dokola, až se celková částka vyšplhala na stovky tisíc korun. Muž byl v uplynulých dnech obviněn ze zpronevěry, pokud případ skončí u soudu a bude uznán vinným, mohl by ho soudce poslat až na pět let za mříže.

Zmizely tablety i peníze

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který kradl v prodejně s občerstvením v centru Teplic. Lapka po půlnoci vešel do provozovny, kde odcizil hotovost dvanáct tisíc korun, tři tablety a mobil. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 25 tisíc korun, pachateli hrozí v případě dopadení za přečin krádeže až dvouleté vězení.

Odcizený mobil

O mobilní telefon přišel muž, který si byl o víkendu zaplavat na Barboře. Zatímco byl ve vodě, neznámý pachatel mu z brašny umístěné na jízdním kole ukradl mobil, celkovou škodu oznamovatel vyčíslil na téměř 14 tisíc korun. Policisté případ prošetřují jako přečin krádeže, za který hrozí lapkovi v případě dopadení až dvouleté vězení.

Krádež nářadí

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v Duchcově vloupal do zahradní buňky. Odnesl si vrtačku, okružní pilu a žulový kámen na grilování, škoda byla vyčíslena na sedm tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže a po odcizených věcech i pachateli pátrají.

10. srpna 2020, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

