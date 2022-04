Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Lounska

LOUNSKO – Krádež batohu se nevyplatila; Nenastoupil do vězení.

Krádež batohu se nevyplatila

Policisté v polovině dubna přijali oznámení, kdy neznámý pachatel odcizil z kanceláře provozního střediska traťového okrsku v Lounech volně ležící batoh. V odcizeném batohu se nacházela peněženka s finanční hotovostí, platební karta a osobní doklady. Popsanou krádeží způsobil škodu bezmála 9 tisíc korun. Policisté začali provádět šetření a zjišťovat totožnost pachatele. Získanými poznatky bylo zjištěno, že se jedná o 34letého muže z Prahy, který využil příležitosti. Tomu bylo následně na služebně sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vzhledem k tomu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nenastoupil do vězení

Lounští policisté pátrali po 31letém muži z Rakovníka. Ten měl díky své trestné činnosti rozsudkem Okresního soudu v Lounech uložen nástup do výkonu trestu do věznice v Litoměřicích. Mladý muž i přesto, že se seznámil s rozsudkem soudu, a tudíž měl do 5-ti pracovních dnů nastoupit do výkonu trestu, nijak to nereflektoval. Lounští kriminalisté hledaného vypátrali na ubytovně, kde se v té době zdržoval a předali ho do věznice. Muž si následně vyslechl obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Díky tomuto prohřešku si může pobyt ve vězení značně prodloužit.

26. dubna 2022

prap. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem