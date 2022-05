Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Lounska

LOUNSKO – Újezd se mu nevyplatil; Zatajení nálezu je trestné.

Újezd se mu nevyplatil

Lounský policejní vyšetřovatel trestně stíhá 40letého muže z Postoloprt. Ten čelí obvinění z krádeže. Policisté ho nyní zjistili jako osobu, která podle nich stojí za újezdem od čerpací stanice. Řidič měl počátkem roku osobním motorovým vozidlem natankovat pohonné hmoty u čerpací stanice v Lounech a následně pak z místa odjet bez zaplacení. I když škoda na odcizených pohonných hmotách nebyla nijak vysoká (činila 500 korun), čelí nyní přesto trestnímu stíhání, a to díky své předchozí majetkové trestné činnosti. Poté, co byl za své protiprávní jednání obviněn, svou vinu nijak nepopíral. Policistům uvedl, že neměl peníze na zaplacení, a proto z místa ujel. Nyní mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Zatajení nálezu je trestné

Žatečtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který si dne 16.5.2022 měl ponechat nalezenou černou textilní kabelku s cennostmi. Poškozený v odpoledních hodinách tuto kabelku zapomněl v autobuse Městské hromadné dopravy Žatec, čímž mu vznikla škoda přesahující 11 tisíc korun. Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci. Po pachateli či pachatelích a odcizených věcech pátrají. V případě dopadení dotyčnému hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

V této souvislosti policisté upozorňují občany, že zatajení nálezu je trestné. V případě ztrát a nálezů věcí se často setkáváme s nevědomostí. Někteří občané se mylně domnívají, že nalezenou věc si mohou beztrestně ponechat. Tímto jednáním se však mohou dostat do křížku se zákonem. V případě že hodnota nalezené věci činí nejméně 10 tisíc korun, mohou se ponecháním takového předmětu dopustit trestného činu zatajení věci. A to i v případě, že s nálezem nijak nedisponují, avšak nevydají ho oprávněné osobě nebo neodevzdají např. do ztrát a nálezů.

