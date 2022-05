Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Lounska

LOUNSKO – Krádež objasněna; Odcizení peněženky.

Krádež objasněna

Lounští kriminalisté objasnili rok starou krádež. Policisté společnými silami zjistili, že 33letý muž z Chomutovska a 47letý muž z Rakovníka mají mít na svědomí odcizení tepelného čerpadla. Zaměstnanci soukromé firmy v Žatci se údajně rozhodli společně odcizit majetek společnosti. Oba muži byli zaměstnáni ve firmě, tudíž pro ně neměl být žádný problém naložit a následně odvézt čerpadlo z firmy. Rozhodli se, že odcizené čerpadlo zpeněží, což se jim povedlo. Měli ho prodat za 150 tisíc korun muži, který nevěděl, že se jedná o věc pocházející z trestné činnosti. Muž měl nejprve zaplatit zálohu ve výši 75 tisíc korun a následně mu měli čerpadlo namontovat a zprovoznit. Pak měli obdržet zbylou částku ve výši 75 tisíc korun. Poškozená společnost vyčíslila způsobenou škodu na bezmála 102 tisíc korun. Policisté na základě zjištěných informací oba dotyčné obvinili z trestného činu krádeže. Momentálně jim za jejich protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Odcizení peněženky

Podbořanští policisté v těchto dnech sdělili 41letému muži z Rakovníka podezření ze spáchání přečinu krádeže. Podle nich se měl koncem února dopustit krádeže v místním podniku v Podbořanech. Využil nestřeženého okamžiku a u vstupu do podniku měl odcizit ze stolu volně ležící „kasír tašku“. Muž ihned po získání peněženky začal z místa utíkat. K jeho smůle ho však po několika metrech zadržela pořadatelská služba podniku a předala ho do rukou policistů. Peněženka s finanční hotovostí přesahující 3 tisíce korun byla policisty zajištěna a následně vrácena majiteli. Dále policisté zjistili, že muž byl již v minulosti pravomocně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu Rakovník. Za zmíněný přečin hrozí muži díky jeho trestní minulosti pobyt za mřížemi až na tři léta.

19. května 2022

prap. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem