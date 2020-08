Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Jeden řidič si z trestu nic nedělal a druhý usedl za volant opilý

Řídil i přes zákaz

Litoměřičtí policisté kolem poledne v obci Bechlín kontrolovali 22letého řidiče vozidla VW Golf. Při této kontrole policisté v dostupných evidencích zjistili, že řidič má do září vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidiči byl zadržen a převezen na policejní služebnu. Na policejní služebně při výslechu uvedl, že to nebylo jednou, kdy vozidlo řídil i přes vyslovený zákaz, ale že i v minulosti tento zákaz porušil. V současné době čelí podezření z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Opilý řidič za volantem

Litoměřičtí policisté v dopoledních hodinách v obci Velemín při dopravní kontrole zastavili 50letého řidičevozidla Ford Fusion. Řidič po výzvě předložil policistům všechny potřebné doklady pro provoz a řízení vozidla. Poté byl vyzván k podrobení se dechové zkoušce. I přesto, že doklady měl v pořádku, tak dechová zkouška dopadla s pozitivním výsledkem 1,14 promile alkoholu. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a převezli ho na policejní služebnu k dalším služebním úkonům. V současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Litoměřice 28. srpna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

