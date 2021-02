Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Vloupání do sklepních prostor a krádež kabelky

Vloupání do sklepních prostor

Litoměřičtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu čtyř dnů v době od 19.2. do 23.2. vloupal v ulici Mariánská do deseti sklepních kójí ve třech vchodech. Kóje prohledal a pouze ze dvou následně odcizil různé věci jako je elektrické nářadí, přilbu na motocykl, jezdeckou přilbu a sadu nerezových hrnců. Při svém řádění poškodil vánoční ozdoby a věci, které zde měli majitelé uložené. V jedné ze sklepních kójí dostal chuť na sklenici zavařovaných okurek, kterou snědl. Svým jednáním způsobil škodu kolem 24 tisíc korun.

Dvě pachatelky využily nepozornosti nakupující

Lovosičtí policisté pátrají po dvou ženách, které okradly nakupující ženu v jednom z hypemarketů. I přesto, že nakupující tvrdí, že se od košíku, na kterém měla kabelku zavěšenou, nevzdálila a měla jí neustále pod kontrolou, tak se to dvěma zlodějkám podařilo. Poškozená přišla o peněženku s finanční hotovostí, doklady a platební kartou. Na vše přišla až ve chvíli, kdy se rozhodla zaplatit svůj nákup. V tu dobu už ovšem byly pachatelky z obchodu pryč.

Litoměřice 25. února 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

