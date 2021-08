Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Řidič se zákazem, vloupání do maringotky a garáže

Usedl za volant i přes zákaz

Litoměřičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 51letému muži z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jednapadesátiletý muž usedl za volant vozidla Dacia Logan i přesto, že mu byl soudem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do listopadu roku 2022. Za uvedené jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Vloupání do maringotky

Litoměřičtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu víkendu vloupal do maringotky u cyklostezky ve směru na Žalhostice. Uvnitř následně poškodil elektrocentrálu a vytrhla elektrické rozvody. Tímto jednáním majiteli způsobil škodu kolem 62 tisíc korun.

Vloupání do garáže

Litoměřičtí policisté šetří případ vloupání do garáže v ulici Husova. Dosud neznámý pachatel se v průběhu noci cca mezi druhou a třetí hodinou vloupal do garáže, kde byl ovšem vyrušen majitelkou. Zloděj z místa utekl a nic neodcizil. Při vloupání ovšem poškodil garážová vrata v hodnotě 30 tisíc korun.

Ĺitoměřice 9. srpna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

