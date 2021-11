Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Usedl za volant i přes zákaz; Opilý řidič za volantem

Usedl za volant i přes zákaz

Litoměřičtí policisté v odpoledních hodinách v ulici Mlékojedská zastavili 39letého řidiče vozidla Škoda Citigo. Policisté následnou lustrací v dostupných evidencích zjistili, že řidič má až do srpna roku 2023 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že tento zákaz nerespektuje a i přesto řídí, tak je v současné době podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Další opilý řidič za volantem

Litoměřičtí policisté krátce po deváté hodině večer v ulici Pokratická zastavili 55letého řidiče vozidla Peugot Expert. Již při prvotní komunikaci s řidičem bylo policistům zřejmé, že řidič před jízdou pil alkohol. Tuto domněnku rovněž potvrdila pozitivní dechová zkouška s výsledkem 1,62 promile. Řidič byl následně převezen na policejní služebnu a v současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Litoměřice 23. listopadu 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

