Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Opilý řidič za volantem, Poškození dveří chaty Milešovka, Vloupání do rodinného domu

Opilý řidič nezvládl řízení vozidla

Litoměřičtí dopravné policisté řešili dopravní nehodu, ke které došlo v odpoledních hodinách v obci Doksany. Šedesátipětiletý řidič vozidla VW Touran při projíždění levotočivé zatáčky se pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla, vyjel mimo komunikace, kde následně narazil do ocelové zábradlí u chodníku. Řidič po nehodě z místa ujel a zastavil u jednoho z domů. Tam jej rovněž vypátrala policejní hlídka. Policisté dopravní nehodu zadokumentovali a provedli u řidiče dechovou zkoušku. Ta byla pozitivní s výsledkem 2,2 promile. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a v současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Vandal poškodil dveře chaty na hoře Milešovka

Lovosičtí policisté pátrají po vandalovi, který v průběhu týdne poškodil dveře do skladu a vstupní dveře chaty Milešovka. Místní obci, která je provozovatelem této chaty způsobil škodu kolem 50 tisíc korun.

Vloupání do rodinného domu

Lovosičtí policisté evidují případ vloupání do rodinného domu v ulici Vančurova v Lovosicích. Dosud neznámý pachatel v dopoledních hodinách překonal branku a vnikl na oplocený pozemek. Následně vypáčil vstupní dveře a vešel do domu. Z dobu odcizil věci v hodnotě kolem 14 tisíc korun a zmizel. Vzhledem k tomu, že pachatel čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Litoměřice 27. listopadu 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

