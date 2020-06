Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Krádež tlakových lahví, vloupání do chaty a nenastoupení do výkonu trestu.

Krádež tlakových lahví

Lovosičtí policisté šetří případ krádeže, kdy dosud neznámý pachatel v Bohušovicích nad Ohří z klece na propanbutanové láhve odcizil osm deseti kilogramových tlakových lahví. Tímto jednáním způsobil majiteli večerky škodu kolem 10 500 korun.

Vloupání do chaty

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29leté ženy pro trestný čin Krádeže a Porušování domovní svobody. Obviněná se v polovině března v obci Terezín vloupala do rekreační chaty, ze které následně odcizila akuvrtačku, motorovou pilu a dvě vzduchové pušky. Škoda na poškozených a odcizených věcech se pohybuje kolem 12 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání dopustila v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Žena nenastoupila do výkonu trestu

Litoměřičtí policisté z oddělení hlídkové služby ve večerních hodinách vypátrali 32letou ženu ze Štětí, na kterou byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Tato žena tím, že do výkonu trestu nenastoupila, tak je zároveň podezřelá z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ještě téhož dne jí policisté eskortovali do výkonu trestu.

Litoměřice 26. června 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem