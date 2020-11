Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Vloupání do mobilheimu a řidička bez řidičáku

Vloupání do mobilheimu

Litoměřičtí policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu dvou dnů od 3.11. do 5. 11. vloupal do mobilheimu v zahrádkářské kolonii Na vinici. Na místě odcizil dvě přepravky s prázdnými láhvemi a router k internetu. Dále si pravděpodobně k odcizení připravil i LCD televizor a CD přehrávač, což se mu již odnést nepodařilo. Vzhledem k tomu, že čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Řidička usedla za volant i přes zákaz

Litoměřičtí dopravní policisté v neděli v dopoledních hodinách v Bohušovicích nad Ohří kontrolovali 21letou řidičku vozidla Audi A4. Při této kontrole v dostupných evidencích zjistila, že tato mladá žena má Městským úřadem v Litoměřicích až do dubna příštího roku vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Následně jí převezli na policejní služebnu. V současné době je podezřelá z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Litoměřice 9. listopadu 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

