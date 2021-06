Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zpravy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Vloupání do vozidla a Krádež toalety

Vloupání do vozidla

Roudničtí policisté pátrají po pachateli, který se dne 1.6. přes poledne v obci Záluží vloupal do osobního vozidla Citroen. Do tohoto vozidla jej patrně nalákala vidina telefonu IPHONE XR, který zde majitel zanechal. Majiteli tak byla způsobena škoda nejenom na vozidle, ale hlavně na odcizeném telefonu ve výši 32 tisíc korun.

Krádež mobilní toalety

Roudničtí policisté pátrají po pachateli, který v době od 25.5. do 8.6. z pozemku rozestavěného domu v obci Vědomice odcizil mobilní toaletu TOITOI. Poškozené společnosti tak vznikla škoda kolem 20 tisíc korun.

Litoměřice 10. června 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

