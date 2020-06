Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Krádež strojů z oploceného areálu a řidička se zákazem usedla za volant.

Krádež v areálu staveniště

Lovosičtí policisté šetří případ krádeže, ke které došlo v průběhu noci z 9.-10.6. u sjezdu z dálnice D8. Dosud neznámý pachatel z oploceného areálu odcizil vibrační desku a vodní čerpadlo. Zároveň odcizil i řetěz, kterým bylo toto zařízení jištěno. Poškozené firmě vznikla škoda kolem 70 tisíc korun.

Řidička usedla za volant i přes zákaz

Dopravní policisté v odpoledních hodinách v ulici Želetická zastavili 29letou řidičku osobního vozidla Opel Astra. Policisté při kontrole zjistili, že řidička má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Toto rozhodnutí již několikrát nerespektovala, tak jí byl tento zákaz zvýšen na dobu 2 let. Za uvedené jednání jí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Litoměřice 12. června 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

