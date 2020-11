Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Policisté objasnili sérii krádeží, Krádež vozidla

Policisté objasnili sérii krádeží

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 31letého muže pro trestný čin Krádež a Porušování domovní svobody. Obviněný v průběhu jednoho týdne se dopustil několika krádeží v prodejnách drogerie v Roudnici nad Labem. V jednom případě po vykopnutí dveří vnikl do sklepních prostor v ulici Havlíčkova, kde odcizil jízdní kolo. Zde byl vyrušen jedním z nájemníků, který se jej snažil zadržet. Ovšem nepodařilo se a pachatel s kolem utekl. Policistům se podařilo pachatele v krátké době zadržet. Svým jednáním způsobil škodu kolem 25 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Krádež vozidla

Roudničtí policisté vyhlásili celostátní pátrání po odcizeném vozidle Škoda Octavie, barvy šedé metalízy a rz: 3U8 47-63. Majiteli byla způsobena škoda kolem 35 tisíc korun.

Litoměřice 12. listopadu 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem