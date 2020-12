Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Opilý řidič skončil v příkopu a vloupání do stacionáře

Opilý řidič skončil v příkopu

Roudničtí policisté krátce po půlnoci u obce Budyně nad Ohří zastavili u 54letého řidiči vozidla Škoda Octavie, který se snažil vyjet ze škarpy. Již při prvotní komunikaci s řidičem bylo zřejmé, že před jízdou pil alkohol. Tuto domněnku rovněž potvrdila dechová zkouška s výsledkem 2 promile alkoholu v dechu. Policisté následnou lustrací v dostupných evidencích také zjistili, že řidič má až do května příštího roku zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidiči byla zakázána další jízda a byl převezen na policejní oddělení. V současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a Maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.



Vloupání do stacionáře

Lovosičtí policisté pátrají po pachateli, který se v ranních hodinách vloupal do objektu stacionáře v Lovosicích. Následně po vyražení dveří jedné z kanceláří odcizil trezorek s finanční hotovostí a notebook. Svým jednáním způsobil škodu kolem 32 tisíc korun.

Policisté místo ohledali a stopy, které pachatel na místě zanechal, řádně zadokumentovali. Rovněž místo prošel i policejní psovod se služebním psem. V současné době policisté po pachateli intenzivně pátrají.

Litoměřice 15. prosince 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

