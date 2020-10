Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřicka

LITOMĚŘICE - Vloupání do domu v rekonstrukci a krádež horského kola

Vloupání do domu v rekonstrukci

Dosud neznámý pachatel se v průběhu víkendu vloupal do sklepení domu v rekonstrukci v ulici Dykova, ze kterého následně odcizil větší množství uskladněného pracovního nářadí. Jednalo se o příklepovou vrtačku, AKU vrtačku, úhlovou brusku, LED halogen.světlo a míchadlo. Svým jednáním poškozené firmě způsobil škodu kolem 24 tisíc korun.



Vloupání do sklepní kóje

Roudničtí policisté pátrají po pachateli, který se počátkem měsíce října vloupal do sklepní kóje v domě v ulici Třída T.G.Masaryka. Z této kóje následně odcizil pánské horské kolo zn. GT Karakoram 29-29COMP 2016, černé barvy. Majiteli byla způsobena škoda kolem 9 tisíc korun.

Litoměřice 9. října 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

