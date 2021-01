Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Litoměřice

LITOMĚŘICE - Zloděj přistižen při činu a padělání těhotenského průkazu

Přistižen při činu

Roudnickým policistům se podařilo dopadnout pachateli přímo při činu. Před koncem roku se 45letý muž v obci Horní Beřkovice vloupal do osobního vozidla Š-Octavie, kdy uvnitř poškodil spínací skříňku a snažil se vozidlo nastartovat. To se mu ovšem již nepodařilo, protože byl ke svému překvapení na místě „vyrušen“ a zadržen policejní hlídkou. V současné době již čelí trestnímu stíhání pro trestný čin Krádeže, za což mu vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Padělání těhotenského průkazu

Koncem roku se podařilo ve výkonu trestu doručit usnesení o zahájení trestního stíhání 43leté ženě, která se aktivně podílela na padělání těhotenského průkazu o 10let mladší kolegyni. Ta v dubnu loňského roku předložila okresnímu soudu v Litoměřicích padělaný těhotenský průkaz, který potvrzoval její graviditu. Důvodem vymyšleného těhotenství byla žádost o odklad nástupu trestu pro různou trestnou činnost, za kterou byla odsouzena. Ani jedna trestu neunikla a ještě si vyslechnou rozsudek za trestný čin Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Litoměřice 4. ledna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem