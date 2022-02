Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Usedl za volant i přes zákaz; Vloupání do rekreační chaty; Opilec za volantem

Usedl za volant i přes zákaz

Děčínští policisté v odpoledních hodinách v obci Ludvíkovice při dopravní kontrole zastavili 49letého řidiče vozidla Škoda Octavia. Řidič byl vyzván k předložení všech potřebných dokladů k řízení vozidla, což neučinil. Policisté při následné lustraci v dostupných evidencích zjistili, že řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do září příštího roku. Tímto jednáním se dopustil trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Vloupání do rekreační chaty

Policisté z obvodního oddělení Velký Šenov šetří případ vloupání do rekreační chaty v Dolní Poustevně. Dosud neznámý pachatel se v průběhu jednoho měsíce do chaty vloupal a odcizil křovinořez s příslušenstvím a 70 lahví různého alkoholu. Svým jednáním majiteli způsobil škodu kolem 15 tisíc korun.

Opilec za volantem

Děčínští policisté krátce před půlnoci v ulici Myslbekova při dopravní kontrole zastavili 49letého řidiče vozidla Škoda Octavie. Již z prvotní konverzace s řidičem bylo policistům jasné, že tento řidič před jízdou popil větší množství alkoholu. Tuto domněnku rovněž potvrdila dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,14 promile. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz, zakázaná další jízda a byl převezen na policejní služebnu. V současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 21. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

