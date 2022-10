Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Za krádeže skončil ve vězení; Řídil pod vlivem alkoholu...

Za krádeže skončil ve vězení

Policisté z Obvodního oddělení Děčín – Podmokly v těchto dnech zadrželi zloděje, který v období od konce září do poloviny října letošního roku, celkem v pěti případech na prodejnách, v několika obchodních domech v Děčíně, bral vše, co mu přišlo pod ruku. Zajímalo ho zejména drogistické zboží, oblečení nebo alkohol. Podezřelý 25letý muž z Děčína si při krádežích odcizené zboží uschoval do své tašky nebo batohu a poté s ním prošel pokladnami bez zaplacení. Na prodejnách měl odcizit zboží v celkové hodnotě za bezmála 7 tisíc korun. Svého jednání se měl dopustit i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost několikrát pravomocně odsouzen.



Policisté recidivistovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Do 48 hodin byl postaven před soud, kde byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Policisté ještě téhož dne eskortovali odsouzeného do věznice.

Řídil pod vlivem alkoholu

Českokameničtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 30letému muži podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý muž byl v neděli 16. října 2022 ve večerních hodinách zastaven při řízení motorového vozidla policejní hlídkou při dopravní kontrole v ulici Děčínská v České Kamenici. Policistům předložil potřebné doklady a na výzvu se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní, s výsledkem 2,51 promile alkoholu v dechu. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. V případě uznání viny, mu u soudu za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 21. října 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

