Krátké zprávy z Děčínska

Neoprávněně užíval firemní vozidlo a navíc jej řídil i přes zákaz

Děčínští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 30letému muži z Děčína podezření z přečinů neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž měl během jednoho týdne na začátku měsíce dubna letošního roku neoprávněně užít firemní vozidlo, se kterým měl v několika případech jako řidič přijet na čerpací stanice v Děčíně a načerpat pohonné hmoty do zmíněného vozidla. Za pohonné hmoty měl zaplatit firemní tankovací kartou, kterou si také měl neoprávněně opatřit. Navíc policisté zjistili, že podezřelý muž řídil uvedené motorové vozidlo i přes skutečnost, že měl rozsudkem okresního soudu vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do června 2023. V případě uznání viny u sodu hrozí muži až dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté mu sdělili podezření

Děčínští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádež 35letému muži z Děčína. Podle policistů se měl muž koncem května v nočních hodinách odcizit v obci Ludvíkovice z volně přístupné plochy u domu pánské horské kolo. Ten samý den odpoledne měl podezřelý muž v prodejně v Děčíně 1 odcizit potraviny a lahev alkoholu. Policisté horské kolo vypátrali a vrátili jeho majiteli. Jak policisté šetřením zjistili, muž měl v nedávné minulosti s majetkovou trestnou činností již zkušenosti a byl v posledních třech letech za takové jednání odsouzen. Nyní mu v případě uznání viny u soudu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Děčín 9. června 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

