Krátké zprávy z Děčínska

Vloupal se do restaurací

Děčínští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení 34letému muži podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Podezřelý muž se měl během tohoto víkendu v sobotu 25. června krátce po půlnoci vloupat v Děčíně 1 na Masarykově náměstí do restaurace, ze které odcizil několik kasírovacích peněženek s finanční hotovostí v české i cizí měně. Následující den v neděli 26. června krátce po půlnoci opět udeřil a to v restauraci Děčíně 4 na Labském nábřeží, kde se pokusil vloupat do vnitřních prostor vylomením zámku a rozbitím skleněné výplně zadních dveří do restaurace. Byl však někým vyrušen a z místa utekl. Policisté z Obvodních oddělení Děčín – Podmokly a Děčín město po pachateli intezivně pátrali a společným koordinovaným postupem se jim v krátké době podařilo pachatele těchto skutků najít. Podezřelý muž svým jednáním způsobil škodu za více než 39 tisíc korun. V případě uznání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Obviněni z výtržnictví

Děčínští kriminalisté v těchto dnech obvinili dva muže z Děčína (35 a 27 let) z trestných činů výtržnictví ve formě spolupachatelství a staršího z nich z trestného činu ublížení na zdraví. Oba muži měli již v prosinci minulého roku v Jílovém, ve večerních hodinách, na travnaté ploše před jedním z domů, tedy na místě veřejnosti přístupném, fyzicky napadnout několik osob ze skupiny lidí, kteří zde odpalovali zábavní pyrotechniku. Starší z obviněných mužů měl nejprve úderem lokte napadnout nezletilého chlapce, kterého se zastal jeho starší kamarád. Toho pak měl mladší z obviněných strhnout na zem. Následně opět starší z obviněných napadl dalšího přítomného mladého muže, kterého měl udeřit pěstí do oblasti hlavy, kopnout kolenem do hlavy a pak mu zasadit několik úderů rukou a loktem do oblasti zad. Napadeného mladého muže odvezla zdravotnická služba se zraněními do nemocnice na ošetření. V případě uznání viny nyní hrozí staršímu obviněnému u soudu trest odnětí svobody až na tři roky a mladšímu obviněnému trest odnětí svobody až na dva roky.



