Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Další vandal řádil v autobuse; Vloupání do zahradní chatky; Opilá řidička usedla za volant

Další vandal řádil v autobuse

Děčínští policisté opětovně pátrají po dalším vandalovi, který poškodil vybavení autobusu linky č. 265. Autobus jel mezi 15.00-18.30 hodin na trase Chlumec (Ústí nad Labem) – Děčín. V současné době není prozatím vyčíslena škoda, ale lze předpokládat, že se bude pohybovat v řádech desetitisíců.

V případě, jakékoliv informace k vandalům, se prosím obraťte na linku 158.

Vloupání do zahradní chatky

Šluknovští policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v průběhu noci z 15.-16.2. vloupal do zahradního domku. Z tohoto domku následně odcizil přepravku s prázdnými láhvemi od piva, krabici s ocelovými vruty do dřeva a další příslušenství. Po vypáčení skladu za domkem odcizil sekeru, pilku a nádobu s prostředkem na hubení plevelu.

Opilá řidička usedla za volant

Šluknovští policisté šetří případ, který jim předávali kolegové z městské policie. Ti kolem poledne v části Nově Hraběcí zastavili při dopravní kontrole 60letou řidičku vozidla Peugot. Strážníkům při kontrole bylo již z počáteční konverzace zřejmé, že řidička před jízdou pila alkohol, což také potvrdila pozitivní dechová zkouška s výsledkem 2.12 promile. Řidička byla zadržena a převezena na policejní služebnu, kde jí policisté následně zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. V současné době je podezřelá z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 17. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

