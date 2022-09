Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Příkaz k zatčení; Čtyři řidiči porušili zákaz a řídili vozidlo...

Příkaz k zatčení

V pátek 23. září v ranních hodinách policisté z Obvodního oddělení Děčín – Podmokly při výkonu služby v Děčíně 4 v ulici Na Skřivance kontrolovali 33letého muže. Na základě provedené lustrace zjistili, že soudkyně Okresního soudu v Ústí nad Labem na něj v polovině září letošního roku vydala příkaz k zatčení. Policisté muže zatkli, vyrozuměli soudkyni, která příkaz k zatčení vydala a eskortovali jej k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem k provedení dalších úkonů.

Čtyři řidiči porušili zákaz a řídili vozidlo

Během uplynulého víkendu sdělili děčínští policisté ve zkráceném přípravném řízení hned čtyřem řidičům podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



V prvním případě byl 23letý řidič vozidla Škoda Fabia v sobotu 24. září 2022, půl hodiny po poledni, v Jílovém, na ulici Lipová zastaven a kontrolován policejní hlídkou. Policisté provedenou lustrací zjistili, že muž má vysloveny dva platné zákazy řízení motorových vozidel, první od Magistrátu města Děčín do července 2023 a druhý od Magistrátu města Ústí nad Labem do července 2024. Policisté mu sdělili podezření z trestného činu.



V druhém případě byl 31letý řidič vozidla VW Passat v neděli 25. září 2022, krátce před třináctou hodinou v Děčíně, v ulici Pohraniční zastaven a kontrolován děčínskými policisty, kteří provedenou lustrací zjistili, že muž má vysloven platný zákaz řízení Magistrátem města Děčín do října 2023. Policisté muži sdělili podezření z trestného činu.



Nedělní odpoledne pokračovalo a při výkonu služby děčínští policisté zastavili a zkontrolovali ještě další dva řidiče při řízení motorového vozidla, kteří tak měli vykonávat činnost, která jim byla úředním rozhodnutím zakázána. V Děčíně na ulici Tyršova zastavili a kontrolovali krátce po půl třetí odpoledne 28letou řidičku vozidla VW Passat. Policisté provedenou lustrací zjistili, že žena má vysloveny tři platné zákazy řízení motorových vozidel, první Magistrátem města Ústí nad Labem do června 2023, druhý Městským úřadem Slaný do listopadu 2023 a třetí Městským úřadem v České Lípě do února 2024. Podezřelá si na služebně od policistů převzala záznam o sdělení podezření z trestného činu.



Posledním podezřelým se stal 39letý řidič vozidla Škoda Octavia, kterého v neděli 25. září 2022, krátce po šestnácté hodině zastavili a kontrolovali policisté v Děčíně, na ulici Slovanská. Lustrace v policejních evidencích ukázala, že řidič má vysloveny Magistrátem města Děčín dva platné zákazy řízení motorových vozidel, první do srpna 2023 a druhý do září 2023. I tento podezřelý si od policistů převzal záznam o sdělení podezření z trestného činu.

Všem dotyčným za jejich nezodpovědné protiprávní jednání hrozí v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody až a dva roky.

Děčín 26. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

