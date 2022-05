Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Vykradená zahradní kůlna; Jel na kradené motorce, navíc bez řidičáku a pravděpodobně i pod vlivem drog...

Vykradená zahradní kůlna

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se pravděpodobně v noci z neděle na pondělí v Benešově nad Ploučnicí vloupal do zahradní kůlny, ze které odcizil pánské jízdní kolo, několik kusů zahradní techniky a dvě vodní vířivky. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 58 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, zloději v případě dopadení a uznání viny u soudu hrozí až dvouleté vězení.

Jel na kradené motorce, navíc bez řidičáku a pravděpodobně i pod vlivem drog

Vydařený služební zákrok si na své konto připsali policisté z Obvodního oddělení Benešov nad Ploučnicí. Minulé úterý 10. května krátce před sedmnáctou hodinou policisté zaregistrovali ve Verneřicích průjezd motorkáře, o kterém se vzhledem ke způsobu jeho jízdy domnívali, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo drog. Muž jel na motocyklu tovární značky Suzuki ve směru na Mukařov. Za pomoci služebního vozidla se světelným a zvukovým výstražným znamením a nápisem ,,Stop Policie“ byl policisty vyzván k zastavení, motorku zastavil až po zhruba dvoukilometrové jízdě. Provedenou lustrací kolegové zjistili, že 31letý muž jel na motocyklu, na kterém byly umístěny registrační značky vedené v pátrání. Navíc bylo lustrací zjištěno, že seděl na ,,špatné“ motorce, která byla rovněž vedená v pátrání jako odcizená. To ale nebylo vše. Muž neměl na motorce co dělat, protože policisté zjistili, že vůbec nevlastní řidičské oprávnění. Provedeným orientačním testem na přítomnost omamných a psychotropních látek se u řidiče ukázaly pozitivní hodnoty na amfetamin/metamfetamin. K požití těchto látek před jízdou se 31letý muž přiznal a podrobil se i lékařskému vyšetření spojeným s odběrem biologického materiálu. Policisté muži zakázali další jízdu, dalšími okolnostmi případu se policisté nadále zabývají.

Děčín 17. května 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

