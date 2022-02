Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Vandal se bavil urážením zpětných zrcátek; Mařil a mařil

Děčínští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 31letému muži z trestného činu Poškození cizí věci. Podezřelí v prosinci loňského roku kolem osmé hodiny večer si svou chvíli krátil tím, že ranou pěstí poškodil zpětná zrcátka u čtyř zaparkovaných vozidel v ulici Chelčického. Jednalo se o vozidla Dacia Sandero, Volvo, Škoda Fabie a Renault Megane. Svým jednáním způsobil škodu kolem 32 tisíc korun. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo propadnutí věci.

V polovině měsíce ledna děčínští policisté z oddělení hlídkové služby při dopravní kontrole zastavili 39letého muže pří řízení vozidla VW. Při této kontrole jsme zjistili, že řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do února roku 2023. Zároveň policisté zjistili, že tento muž měl v listopadu loňského roku nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody, kterému se vyhýbá. Policisté muže zadrželi a následně byl eskortován do vazební věznice. V tuto chvíli je za uvedené jednání stíhán pro trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Děčín 11. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

