Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Útočník udeřil muže skleněným půllitrem do hlavy; Řídil se dvěma promile...

Útočník udeřil muže skleněným půllitrem do hlavy

Děčínští policisté v těchto dnech sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 60letému muži z Děčína. Ten se měl počátkem měsíce května ve večerních hodinách, před jednou z restaurací v Děčíně, dostat do sporu s dalším mladším mužem a to kvůli rezervaci stolu ve zmíněné restauraci. Spor mezi oběma měl vyústit ze strany podezřelého 60letého muže v napadení mladšího muže tak, že ho měl udeřit prázdným skleněným půllitrem do hlavy a tím mu způsobit zranění s nutností ošetření ve zdravotnickém zařízení. V případě uznání viny u soudu hrozí podezřelému muži až dva roky za mřížemi.

Řídil se dvěma promile

Varnsdorfští policisté zastavili a kontrolovali ve středu 25. května ve Varnsdorfu kolem půl desáté večer na ulici Československých letců 69letého muže, který řídil motorové vozidlo. Řidič vykazoval při kontrole známky požití alkoholu. Na výzvu policistů se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní a byly mu naměřeny hodnoty 2,2 a 2,16 promile alkoholu v dechu. Řidiči byla zakázána další jízda. Po vystřízlivění si dnešního dne převzal od policistů záznam o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.









Děčín 26. května 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem