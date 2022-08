Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Do hotelového pokoje vstoupil nezvaný host; Kradl nářadí v odemčené garáž...

Do hotelového pokoje vstoupil nezvaný host

Děčínští kriminalisté zahájil trestní stíhání 45letého cizince, kterého obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Takového jednání se měl dopustit 11.spna 2022 v ranních hodinách v jednom z děčínských hotelů. Na pultu recepce hotelu odcizil magnetickou kartu, umožňující vstup do všech hotelových pokojů a tu následně použil pro neoprávněný vstup do jednoho z nich. Zde byl ale hned po nakročení vyrušen přítomnými hosty pokoje. Hned poté se snažil odejít pryč. Mezitím však na místo přijela přivolaná policejní hlídka. Policisté výtečníka zadrželi a převezli na policejní služebnu k provedení dalších úkonů a následně jej umístili do policejní cely. V případě uznání viny u soudu mu hrozí až tři roky za mřížemi.

Kradl nářadí v odemčené garáži

Děčínští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádež 33letému muži z Mostecka. Ten měl v neděli 14. srpna 2022, krátce před třináctou hodinou vniknout přes pootevřené výsuvné dveře do garáže v ulici E. Krásnohorské v Děčíně. Z garáže následně odcizil aku šroubovák, elektrickou brusku a další drobné dílenské nářadí. Majiteli tak měl způsobit škodu za více než 3 tisíce korun. Policistům se podařilo krátce po činu podezřelého muže vypátrat a zadržet. Navíc zjistili, že s majetkovou trestnou činností má již zkušenosti a za obdobný skutek byl v posledních třech letech odsouzen. Lze očekávat, že za dva týdny bude o jeho protiprávním jednání rozhodovat soudce okresního soudu. V případě uznání viny mu u soudu může hrozit trest odnětí svobody až na tři roky.

Děčín 15. srpna 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem