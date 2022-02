Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Neplatí výživné na syna; Řidič srazil cyklistu; Policisté objasnili sérii vloupání do sklepních prostor

Neplatí výživné na syna

Policejní komisař sdělil obvinění 33letému muži z trestného činu Zanedbání povinné výživy. Obviněný již čtyři roky neplatí výživné na svého nezletilého syna, který je v péči matky. Dluh se v současné době vyšplhal na částku 89 tisíc korun a muži za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku.

Řidič srazil cyklistu

Policejní komisař sdělil obvinění 28letému muži z trestného činu Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněný v polovině loňského roku na kruhovém objezdu ve Varnsdorfu při předjíždění srazil cyklistu, který si pádem způsobil velmi vážné zranění a byl letecky transportován do nemocnice. Za uvedené jednání obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 4 let nebo peněžitý trest,

Policisté objasnili sérii vloupání do sklepních prostor

Děčínským policistům se podařila objasnit série vloupání do sklepních prostor, kdy policejní komisař sdělil obvinění 40letému muži z trestného činu Krádeže a Porušování domovní svobody. Obviněný se v průběhu jednoho měsíce vloupal do čtyř sklepních prostor, jednoho vozidla a dostavované chatky. Ze sklepních prostor odcizil jízdní kolo, potraviny alkohol a nářadí. Z kufru vozidla lékárničku a plyšovou hračku psa. Chatku pouze při vloupání poškodil. Celková způsobená škoda se pohybuje kolem 43 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Děčín 3. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

