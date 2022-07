Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Do vězení se mu nechtělo; Řídil pod vlivem drog...

Do vězení se mu nechtělo

Na 44letého muže z Rumburku vydal Okresní soud v Děčíně příkaz k dodání do výkonu trestu, jelikož dobrovolně nenastoupil do věznice. Rumburští policisté zjistili, kde by se hledaný měl nacházet a 29. června si pro něj přišli. Muže omezili na osobní svobodě a následně umístili do policejní cely. Policisté s ním provedli všechny potřebné úkony a následující den jeho další cesta vedla do Vazební věznice v Teplicích.

Řídil pod vlivem drog

Přítomnost drog v krvi 28letého muže, který v tomto stavu řídil koncem dubna motorové vozidlo, potvrdil toxikologický rozbor odebraného krevního vzorku. Dotyčného kontrolovala v dubnu ve Varnsdorfu v dopoledních hodinách policejní hlídka při řízení motorového vozidla. Řidič projížděl ulicí Národní, když ho policisté zastavili a v rámci silniční kontroly s ním provedli orientační test na přítomnost drog, který byl pozitivní. Následoval odběr krve a poté, co policisté obdrželi výsledek jejího rozboru, který potvrdil přítomnost amfetaminu, sdělili v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 4. července 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem