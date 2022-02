Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Objasněno vloupání do potravin; Řidič pod vlivem drog

Objasněno vloupání do potravin

Děčínským policistům se podařil objasnit případ vloupání do skladu s potravinami v Hřensku. V tuto chvíli již čelí trestnímu stíhání dvojice pachatelů, muž a žena z Děčínska. Policejní komisař této dvojici sdělil obvinění z trestného činu Krádeže. Obvinění se koncem měsíce ledna za pomoci sekery vloupal do skladu, ze kterého následně odcizili mražené maso a láhve alkoholu. Škoda, kterou způsobili, se pohybuje kolem 15 tisíc korun.

Řidič pod vlivem drog

Děčínští dopravní policisté zastavili ve večerních hodinách v ulici Ústecká řidiče vozidla BMW. Policisté pětatřicetiletého řidiče vyzvali, aby se podrobil testu na drogy, což řidič učinil. Test na drogy byl pozitivní na pervitin. Řidiči byla zakázána další jízda a byl převezen na lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Rozbor krve následně rovněž potvrdil přítomnost amfetaminu v krvi. Pětatřicetiletý řidič je v současné době podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobod y až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 24. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

