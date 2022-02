Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍN - Vloupání do rodinného domu; Vloupání do boxu; Vloupání do cukrárny

Vloupání do rodinného domu

Rumburští kriminalisté vyšetřují případ vloupání do rodinného domu v Mikulášovicích. Dosud neznámý pachatel se v průběhu dopoledne vloupal do domu, který majitel na pár hodin opustil. Dům pachatel prohledal a odcizil pouze finanční hotovost ve výši 198 tisíc korun.

Vloupání do boxu

Varnsdorfští policisté pátrají po pachateli, který se ve večerních hodinách ve Varnsdorfu vloupal do výdejního boxu na zakoupené zboží. Z tohoto boxu ještě před příchodem skutečného majitele odcizil elektrický gril v hodnotě kolem 4 tisíc korun.

Vloupání do cukrárny

Varnsdorfští policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu noci z 12.-13.2. vloupal v Jiřetíně pod Jedlovou do zdejší cukrárny. Cukrovinky tohoto pachateli, ale asi nelákaly a jeho pozornosti směřovala pouze k hotovosti. Odcizil tedy rovnou celou pokladnu s finančním obnosem. Celková způsobená škoda se pohybuje kolem 22 tisíc korun.

Děčín 16. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem