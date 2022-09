Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Neplatil výživné na své děti; Útěkáři putovali do vazby...

Neplatil výživné na své děti

Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého muže z Děčína a obvinili ho z přečinu zanedbání povinné výživy. Přestože si byl vědom své vyživovací povinnosti na své dvě nezletilé děti, výživné stanovené soudem ve výši celkem 3500 korun měsíčně na ně od března do srpna letošního roku řádně nehradil, s výjimkou jedné dílčí platby. Dluh na výživném se za tuto dobu vyšplhal na více než 20 tisíc korun. Za uvedený čin obviněnému muži v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.



Útěkáři putovali do vazby

Dětem, kterým byla opatřením soudu nařízena ochranná výchova a jsou umístěny ve výchovném ústavu je umožněn kontakt s rodiči. Jejich rodiče a nejbližší je tak mohou navštívit přímo v zařízení, ve kterém jsou děti umístěny. Nebo také mohou na několik dnů odjet ze zařízení k rodičům, zpravidla se jedná o tzv. víkendové nebo prázdninové dovolenky. Této možnosti využili i dva mladiství chlapci z výchovného ústavu v okrese Děčín. Chlapci se však do zařízení nevrátili i přesto, že mají rozsudky okresních soudů nařízenou ochrannou výchovu. Nebyli nikde k nalezení a policisté po nich vyhlásili pátrání. V těchto dnech byli mladiství útěkáři zadrženi a kriminalisté zahájili jejich trestní stíhání. Obvinili je z provinění maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. A protože se nejednalo o jejich první nedovolené opuštění, kriminalisté podali podněty na jejich vzetí do vazby. Soud návrhy akceptoval a v současné době jsou již oba mladiství ve vazbě.

Děčín 6. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem