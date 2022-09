Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Děčínska

DĚČÍNSKO - Agresor byl vykázán; Do věznice nenastoupil, policisté jej tam eskortovali...

Agresor byl vykázán

Institut vykázání využili v neděli 11. září 2022 policisté ve Šluknově proti 44letému násilníkovi. Ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí jej vykázali na dobu deseti dnů, a to z důvodu, že jeho chování vykazovalo znaky domácího násilí. Jak policisté zjistili, násilník měl svou družku od čtvrtka do soboty opakovaně slovně a fyzicky napadat a vyhrožovat jí újmou na zdraví, až vše vyvrcholilo v neděli krátce po půlnoci, kdy muž měl opět svou družku v opilosti napadnout. Několikrát ji měl praštit do oblasti hlavy, poté ji chytit za vlasy a udeřit s ní silou o podlahu. V obavách o své zdraví a život vystrašená a zraněná žena utekla z bytu na místní služebnu policie, kde policistům řekla, co se stalo. Policisté ženě přivolali zdravotnickou pomoc a ta byla následně převezena k lékařskému ošetření. Nedělní incident šluknovští policisté prověřují samostatně jako trestný čin ublížení na zdraví, za který agresorovi, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Do věznice nenastoupil, policisté jej tam eskortovali

Do věznice k výkonu trestu měl v soudem stanoveném termínu nastoupit 48letý muž z Jílového. Jelikož ale dobrovolně ve stanovené lhůtě do vězení nenastoupil, vydal Okresní soud v Děčíně na začátku září letošního roku příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Děčínští policisté zjistili, kde by se měl hledaný muž nacházet a tak si pro něj v pondělí 12. září přišli. Muže omezili na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů jej do věznice v Teplicích eskortovali.

Děčín 13. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

