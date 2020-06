Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zpávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Zaměstnanec vynášel výrobky, krádež nářadí ze sklepa a podezřelí z krádež mramorových desek.

Zaměstnanec vynášel výrobky

Policejní komisař sdělil obvinění 31letému muži z trestného činu Krádeže. Obviněný v pozici zaměstnance z firmy, ve které pracoval, postupně vynesl několik výrobků. V posledním případě byl ovšem zadržen ostrahou firmy a následně předán do rukou policistou. Svým jednání poškozené firmě způsobil škodu kolem 18 tisíc korun. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Krádež nářadí ze sklepa

Trmičtí policisté pátrají po pachateli, který nezajištěným oknem v době od 10.-11.6. vnikl do sklepních prostor domu v ulici Fügnerova. Z těchto prostor následně majiteli odcizil horkovzdušnou pistoli, příklepovou vrtačku v kufříku a prodlužovací 25metrový kabel. Svým jednáním majiteli způsobil škodu kolem 7 tisíc korun.

Trmičtí policisté mají podezřelé

Trmičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření z trestného činu Krádeže. Dva muži (34,25) jsou v současné době podezřelí ze dvou skutků. V prvním případě společně u objektu prodejny v Trmicích naložili postupně na kočárek 30 kusů mramorových desek, které následně odcizili. Ve druhém případě ve zdejším hypermarketu z boxu na dary pro zvířata odcizili konzervy a granule. Jako samostatné jednání jsou tyto skutky přestupky. Ve chvíli sloučení se způsobená škoda pohybuje kolem 9 500 korun, kdy už se jedná o trestný čin s trestní sazbou do 2 let.

Ústí nad Labem 12. června 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem