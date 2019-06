Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krást se nevyplácí

KARLOVARSKO – Zloděj vykrádající sklepy v Ostrově dopaden.

Policisté z obvodního oddělení v Ostrově sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům ve věku 37 a 43 let. Krádeže se měli dopustit na konci května v místní prodejně potravin. Z regálů měli odcizit cca 110 kusů čokolád, na 60 balení žvýkaček, přes 60 balení sušenek a oříšků a několik kusů kondicionérů. To vše měli vložit do sebou přineseného batohu a s lupem projít přes pokladnu bez zaplacení. Společnosti způsobili škodu necelých 8 tisíc korun. Oběma v případě prokázání viny hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

V polovině května kradl na benzinové čerpací stanici v Karlových Varech 28letý muž. Ten měl ve večerních hodinách odcizit z volně přístupného kovového boxu na tiskoviny na 3 desítky tiskovin různých značek v hodnotě necelých 1 tisíc korun. Muž však nekradl poprvé, za stejný trestný čin byl již v minulosti potrestán Okresním soudem v Karlových Varech. Karlovarští policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Zloděje, který v loňském roce vykrádal především sklepy v Ostrově, dopadli karlovarští kriminalisté. Na svědomí má v současné době nejméně 13 skutků. Po vloupání do sklepních kójí po celém Ostrově měl vzít vše, co mu přišlo pod ruku. Odcizil nejméně 12 jízdních kol, nespočet různých druhů nářadí od vrtaček, brusek až po klasické ruční nářadí, nebo také nový televizor. Ve dvou případech mu měli pomáhat i dva muži ve věku 22 a 23 let. Na začátku prosince 2018 měl v dopoledních hodinách odcizit z neuzamčeného prostoru nákladního vozidla, které doručovalo zásilky, dva balíčky. V jednom měl být zastřihovač vlasů a v druhém mobilní telefon. V první polovině ledna roku 2019 měl v nočních hodinách vniknout do provozovny na Karlovarsku, ze které odcizil několik prázdných zálohovaných sudů od piva. V posledním případě muž úmyslně nenastoupil trest odnětí svobody na základě výzvy, která mu byla dána Okresním soudem v Karlových Varech.

Celkem měl ve všech případech způsobit škodu kolem 230 tisíc korun. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání pokračujícího přečinu Krádež, přečinů Porušování domovní svobody a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu tak hrozí až pětiletý trest odnětí svobody za způsobenou větší škodu. Dále obvinili oba muže ve věku 22 a 23 let, a to ze spáchání přečinu Krádež spáchaného formou pomoci a spolupachatelství. Těm v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

20. 6. 2019

