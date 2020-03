Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krást se nevyplácí!

KARLOVARSKO – Kradli vše, co jim přišlo pod ruku.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili dvěma mužům z Karlovarska ve věku 18 a 36 let podezření ze spáchání přečinu Krádež. Nezákonného jednání se měli dopustit na začátku března tohoto roku v Karlových Varech. V místním obchodním domě měli po předchozí domluvit odcizit oblečení a pár bot. Zboží si měli ukrýt pod své oblečení a prodejnu opustit aniž by za něj zaplatili. Jejich lup byl však překažen bystrými pracovníky ostrahy. Mladší podezřelý však nechtěl uposlechnout jejich pokynů a měl jim následně vyhrožovat. Svých vyhrůžek po chvíli zanechal a s druhým mužem setrvali na místě do příjezdu policejní hlídky.

Obdobnou krádež řešili také policisté z obvodního oddělení v Aši. Té se měl dopustit v polovině února 26letý muž ze Sokolova, který si měl tak počínat v prostorách místní benzínové čerpací stanice. Zde měl z regálu odcizit karton cigaret a způsobit tak společnosti škodu ve výši kolem 2 tisíc korun.

Také Sokolovsko má své hříšníky. Koncem roku 2019 měl místní 32letý muž v malé obci na Sokolovsku odcizit z chodby domu dámskou kabelku. V té měla mít majitelka mobilní telefon, osobní věci a peněženky s platebními kartami, doklady a finanční hotovostí. Tím měl způsobit 58leté ženě škodu ve výši kolem 9 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Habartov muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež.

V případě prokázání viny hrozí jemu a dvěma mužům z Karlovarska trest odnětí svobody až na dva roky. Šestadvacetiletému muži ze Sokolovska hrozí v případě prokázání viny až tříletý pobyt ve vězení, neboť se takového jednání dopustil i přesto, že byl již v minulosti za obdobný čin odsouzen.

Na začátku března byl se svým lupem ostrahou objektu přistižen 32letý muž ze Sokolovska. Ve večerních hodinách měl vzít z regálu samoobslužné prodejny v Sokolově několik sprchových gelů. Svůj lup si měl poté ukrýt do přinesené tašky a prodejnu opustit bez zaplacení. To se mu však nevydařilo. Pracovník ostrahy na místo přivolal policejní hlídku, která muže zadržela a převezla na místní policejní služebnu. Své krádeže se dopustil i přesto, že byl již v minulosti za stejný skutek odsouzen. Policisté z obvodního oddělení Sokolov muži sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež. Podezřelý byl následně rozsudkem Okresního soudu v Sokolově odsouzen a hlídkou policie eskortován do věznice.

nprap. Eva Valtová

6. 3. 2020

vytisknout e-mailem