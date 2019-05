Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krást se nevyplácí

PLZEŇ – Plzeňští policisté sdělili podezření z přečinu krádež hned ve čtyřech případech. Podezřelými jsou tři muži a jedna žena.

Plzeňští policisté měli o víkendu napilno. Sdělili podezření z přečinu krádež hned ve čtyřech případech. Podezřelými jsou tři muži a jedna žena, kteří o víkendu kradli na různých místech Plzně.

Třemi případy krádeže se zabývají policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed. Mladý zloděj, 27letý muž z Plzně, využil nepozornosti prodavaček jednoho z obchodů v NC Plaza a odcizil osm pánských triček. Zboží si jednoduše vložil pod paži a odešel z obchodu pryč, aniž by ho zaplatil. Druhý ze zlodějů, 46letý muž ze severu Plzeňska, navštívil jedno z větších nákupních center pro kutily a z tohoto si odnesl ráčna, nýtovací kleště, sadu klíčů a balení tužkových baterií. Zboží si uschoval pod bundu a prošel přes pokladnu, aniž by cokoliv zaplatil. Třetí podezřelou osobou, které policisté z obvodního oddělení Plzeň Střed sdělili podezření z přečinu krádež, je 28letá žena ze severu Plzeňska. Ze stejného výše uvedeného nákupního centra pro kutily a zahrádkáře odcizila šest kusů balení setu vestavěných svítidel. Ženě při krádeži pomáhal dosud neznámý muž. Zboží společně uložili do přineseného batohu a s tímto mladá zlodějka následně prošla přes pokladnu, aniž by světla zaplatila.

Také policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 sdělili podezření z přečinu krádež. Podezřelým je v tomto případě 34letý muž z Ostravy. Ten si na prodejní ploše jednoho z plzeňských hypermarketů uložil do příručního nákupního košíku zubní pasty a zubní kartáčky za téměř dva tisíce korun. S nákupním košíkem následně vstoupil do zkušební kabinky, kde si zboží uschoval do přinesené brašny. Tam se mu zřejmě všechno nevešlo, a tak si nějaké zubní kartáčky uschoval za opasek u kalhot a do spodního prádla. Prázdný nákupní košík ponechal před jednou z pokladen a odešel bez zaplacení.

Ve všech případech se jedná o zloděje recidivisty, kteří byli již v minulosti za přečin krádež odsouzeni. Všem výše uvedeným hrozí za jejich jednání až tři roky za mřížemi.

nprap. Michaela Raindlová

19. května 2019

