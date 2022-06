Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krást se nevyplácí

MOSTECKO - Žena brala kalhoty i klobásy; Bezdůvodně neplatila alimenty; Svítila na černo.

Velmi činné období má za sebou 42letá Mostečanka. Ta měla od přelomu roku do konce května navštěvovat, za účelem nekalého nákupu, různé prodejny na území Mostu. Rodné město ji bylo zřejmě malé, protože za stejným účelem dojela několikrát i do Teplic. Policisté ji kladou za vinu, že v šestnácti případech vstoupila do obchodu a s uschovaným zbožím prošla kolem pokladny bez zaplacení. Nedokonalé počínání ženy téměř vždy ukončili pracovníci ostrahy dotčených prodejen, kteří ji zadrželi a přivolali policejní hlídku. Nenechavka se zřejmě soustředila na obchody s oděvy. Ve většině případech měla odcizit pánské, dámské i dětské oblečení, kdy se jednalo o ponožky, bundy, teplákové soupravy, čepice, novorozenecké soupravy, kalhoty a mnoho dalšího. Takto navštívila i prodejny s drogistickým zbožím a potravinami. Odtud měla odejít s krémy, deodoranty, šampóny, limonádou, sýrem a klobásou. Během pětiměsíčního „nakupování“ způsobila v obou okresech škodu přesahující 33 tisíc korun. Nezákonně nabyté věci prý chtěla prodat za účelem získání finančních prostředků. Žena si od policejního vyšetřovatele převzala sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež. Místo získání peněz teď může očekávat v případě uznání viny až dvouletý trest odnětí svobody.

Bezdůvodně neplatila alimenty

Policejní vyšetřovatelka předala sdělení obvinění 31leté ženě z Teplicka ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Té klade za vinu, že neplatila výživné na dva nezletilé syny v částkách 1100 a 500 korun po dobu jednoho a půl roku. Svého závazku nedostála, ačkoliv ji Okresní soud v Mostě rozsudkem tuto povinnost nařídil. Podle policistů obviněné nebránily k měsíčním platbám žádná zdravotní omezení ani nedostatečné majetkové možnosti. Za uvedené období se dluh ženy vyšplhal na částku 28 800 korun. V případě odsouzení jí hrozí až roční vězení.

Svítila na černo

Ušetřit zřejmě chtěla 49letá žena z Mostu. Podle policistů se v posledních dvou letech opakovaně připojila na neměřenou část elektrické sítě, ačkoliv ji byl přívodní kabel několikrát přerušen pověřenou firmou. Ze společného prostoru domu měla mít napojený vodič ze zdroje energie, který skrytě vedl podél fasády směrem do jejího třípokojového bytu. Přestože neměla řádně uzavřenou smlouvu s žádným poskytovatelem elektřiny, vesele používala vymoženosti moderní doby. Užívat měla televizi, elektrický sporák, chladničku a další obvykle používané domácí spotřebiče. Ze znaleckého posudku z oboru elektro vyšlo najevo, že krádeží energie způsobila Mostečanka škodu jisté společnosti v částce přesahující 70 tisíc korun. Od policejního vyšetřovatele si převzala sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež. Za takový černý odběr hrozí ženě v případě odsouzení až dva roky za mřížemi.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

9. června 2022

