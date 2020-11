Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krást přišel s prázdným kočárkem

MOSTECKO - Do něj ukryl robotický vysavač, pro stejný výrobek vyrazil i na druhý den; Kvůli domácímu násilí skončil na policii.

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní díky osobní a místní znalosti ztotožnili identitu muže, který se měl dopustit ve třech případech krádeží v mosteckých supermarketech. Muže ve věku 29 let z Mostu vyšetřovatel obvinil tento týden ze zločinu krádeže a přečinu krádeže, neboť se jednoho skutku měl dopustit v době vyhlášeného nouzového stavu. Krádežemi věcí způsobil poškozeným marketům škodu ve výši 10 tisíc korun. Nekradl poprvé, za obdobný delikt byl již odsouzen.

Mostečan zamířil koncem srpna do mosteckého supermarketu, kde si ze zboží vybral robotický vysavač, který si měl ukrýt do prázdného kočárku a následně prodejnu opustil, aniž by něco platil u pokladny. Lup údajně prodal ještě týž den na ulici jednomu neznámému muži. Do stejného obchodu přišel hned druhý den a do tašky si měl uschovat stejný výrobek, který po krádeži zpeněžil prý v jedné mostecké nedaleké herně.

Tento týden vyrazil znovu krást. Zamířil do mostecké drogérie, ze které si měl odnést holítka, které nezaplatil. Do obchodu přišel opět následující den. Nakoupit už nestačil, policisté ho na místě zadrželi. Obviněnému Mostečanovi může soud uložit za spáchání zločinu krádeže až osmiletý trest odnětí svobody. Policisté muže stíhají na svobodě. Případem se nadále zabývají kriminalisté, kteří pátrají po odcizených věcech.

Policie násilníka vykázala z domova, ten vykázání dvakrát porušil

Mostečtí policisté koncem minulého měsíce vykázali ze společného obydlí 26letého muže z Mostu. Ten měl v bytě napadat verbálně svoji družku. Šetřením na místě policisté zjistili, že k slovnímu i ale i k fyzickému napadání dochází dlouhodobě a intenzita útoků se u vykázané osoby stupňuje. Na základě těchto zjištěných skutečností policisté po vyhodnocení rizik přistoupili k využití oprávnění dle zákona o Policii a násilnou osobu ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí vykázali na dobu deseti dnů. Mostečan, ač byl řádně policisty poučen, institut vykázání porušil. O víkendu vyhledal poškozenou a vstoupil násilím do bytu. Na místě byl zadržen policisty hlídkové služby a skončil v policejní cele. Předevčírem mu policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. A hned ten samý den měl muž vyhledat znovu poškozenou a po slovní roztržce ji měl napadnout. Opět skončil na policii.

Most 5. listopadu 2020

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem