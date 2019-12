Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Obvinění z desítek krádeží

HRADECKO - Vazebně stíhanému muži bylo rozšířeno stíhání o další skutky.

Muži, který je od listopadu vazebně stíhán pro krádeže (původní zpráva zde), vyšetřovatel minulý týden rozšířil stíhání o dalších 30 skutků krádeží, čímž měl způsobit dalším lidem škodu za téměř 200 tisíc korun. 64 poškozeným lidem celkově tedy způsobil krádežemi škodu za necelých 390 tisíc korun a za téměř 37 tisíc způsobil škodu poškozením jejich věcí. Tyto další prokázané krádeže páchal opět po celém Královéhradeckém kraji, v Pardubicích a Chocni.

U hradeckých kriminalistů je známou osobou, protože v roce 2017 ho obvinili z krádeží hlavně kol (informace zde) a také z loupežného přepadení (informace zde). V současné době je celkem obviněn ze tří trestných činů a to krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

19.12.2019, 12.30

vytisknout e-mailem