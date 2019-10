Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do domu objasněno

HRADECKO -Nezvaná návštěva dům "vybílila".

Policistům z oddělení obecné kriminality se v těchto dnech podařilo objasnit vloupání do jednoho z rodinných domů na Novobydžovsku, ke kterému došlo na začátku června letošního roku. Dům byl dlouhodobě neobydlen a nabízen přes realitní kanceláře k prodeji. Z domu zmizelo vše, co se dalo odnést - pračka, televizory, gauč, koberec, dekorace, nářadí i hračky jako např. plastové figurky dinosaurů. Vše v hodnotě za téměř 70 tisíc korun. Policistům se podařilo pachatele dopadnout i díky tomu, že se některé věci objevili na internetu k prodeji. Obviněni z krádeže jsou dva muži ve věku 26 a 45 let. Z vyšetřování vyplynulo, že mladší z mužů se jako zájemce o koupi domu šel nejdříve na dům podívat. Poté se se spoluobviněným do domu vrátil již s jasným úmyslem. Kromě odcizených věcí způsobili škodu i na dveřích, přes které se do domu dostali. Oběma mužům hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

2.10.2019, 15.15

