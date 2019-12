Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Újezd od nehody

HRADECKO - Pátráme po řidiči.

Dnes 27.12. krátce před pátou hodinou ranní na silnici I/11 v obci Blešno ve směru do Hradce Králové zatím nezjištěný řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním zpomalujícím osobním vozidlem značky Škoda Fabia, které brzdilo z důvodu protijedoucího nadrozměrného nákladu a narazil do něho. Ke zranění osob nedošlo, řidiče škodovky, na které vznikla škoda za 100 tisíc korun, podrobili policisté dechové zkoušce s negativním výsledkem.

Jelikož druhý řidič od nehody ujel, žádáme jeho nebo svědky, aby se ozvali na linku 158 nebo se dostavili přímo na hradecký dopravní inspektorát do Malšovic.

por. Iva Kormošová

27.12.2019, 10.45



