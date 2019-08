Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

U nehody zasahoval vrtulník

KRAJ – Řidič zřejmě nezvládl jízdu a narazil do stromu.

V pondělí 26. srpna 2019 v ranních hodinách vyjela hlídka dopravních policistů do obce Běrunice, kde na silnici III. třídy ve směru jízdy od obce Lišičky-Lužec nad Cidlinou došlo k vážné dopravní nehodě. Dvaačtyřicetiletý řidič osobního automobilu Renault Thalia zřejmě nezvládl řízení vozidla, najel na pravou krajnici a následně vyjel mimo komunikaci, kde svou jízdu zakončil nárazem přední částí vozidla do stromu.



Řidič byl s ohledem na svá zranění letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z důvodu jeho zdravotního stavu nebyla provedena dechová zkouška na případnou přítomnost alkoholu, ta byla vyžádána z odběru krve v nemocnici.



Předběžnou škodu policisté vyčíslili na 53 tisíc korun.



Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření hradeckých dopravních policistů.



Mgr. Lucie Konečná

27.8.2019, 9:30 hod.

