Střet s vlakem muž nepřežil

Ke srážce člověka s vlakem vyjížděli v neděli těsně před 20.00 hodinou policisté v Hradci Králové. Událost se stala na trati č. 31 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, mimo jakýkoli povolený přejezd či přechod.



V místě vyšlapané pěšiny přes kolejiště z Družstevní do Opatovické ulice zachytila jedoucí vlaková souprava z Pardubic do Hradce Králové mladého muže, střet nepřežil. Podle zjištěných informací měl muž přecházet přes koleje těsně před přijíždějícím vlakem, ale klopýtl přes jednu z kolejí a spadl do kolejiště před vlak. Ačkoli strojvůdce ihned použil rychlobrzdu, soupravu se mu podařilo zastavit až za několik desítek metrů. Při srážce muž utrpěl poranění, která nebyla slučitelná s životem. Dechová zkouška u strojvedoucího vyloučila požití alkoholu. Totožnost zemřelého policisté nadále zjišťují, s odpovědí na tuto otázku, stejně tak jako na tu, zda muž byl či nebyl pod vlivem alkoholu jim nyní může pomoci nařízená pitva.