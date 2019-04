Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Senioři pozor!

HRADECKO - Podvodné telefonáty typu "ahoj babi" pokračují.

Kriminalisté zabývající se trestnou činností páchanou na seniorech opět varují před podvodnými telefonáty, které stále probíhají a neutichají. Jedná se o telefonáty, kdy na pevnou linku zavolá s nějakou smyšlenou legendou pachatel, který se vydává za vnuka a požaduje peníze. Když se volaný "chytí", domluví se s ním na předání peněz s odůvodněním, že on nemůže a pošle kamaráda. Senioři pak do rukou neznámého pachatele vloží někdy i celoživotní úspory. Tak jako naposledy žena z Hradecka, která přišla na podzim 2017 o 380 tisíc korun - viz zde. Pachatelé volají hlavně na pevné linky, protože předpokládají, že vlastníky jsou především lidé seniorského věku.

Policisté přijímají po celé republice desítky oznámení o těchto telefonátech, na Hradecku naštěstí žádný další senior od loňského roku nebyl podveden. Poslední dvě oznámení jsme přijali minulý týden od dvou mužů ve věku 92 a 93 let, kteří oba shodně uvedli, že jim volal jakoby vnuk, který po nich chtěl peníze. Jelikož požadovanou hotovost neměli, tak ho odmítli.

S touto trestnou činnosti se potýkají policisté nejen po celém našem území, ale i v zahraničí.



Apelujeme na seniory: Buďte obezřetní, vždy telefonát ověřte, řekněte o telefonátu a požadavku okamžitě svým nejbližším nebo i sousedům či známým. Apelujeme také na osoby, které mají rodiče nebo své známé v seniorském věku: Informujte je o podvodných telefonátech a důrazně je varujte.



Preventivní videospot zde a rady pro seniory i jejich rodinné příslušníky zde.

por. Iva Kormošová

10.4.2019, 12.00

