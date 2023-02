Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Preventivní akce v dopravě

TRUTNOVSKO – Odpovídající pneumatiky i dodržování rychlosti jsou důležitým faktorem.

Ukázka pneumatikV uplynulých dnech se policisté opět zaměřili na kontroly řidičů, tentokrát ve spolupráci s BESIPem, které měli převážně preventivní charakter.

Pokud vyrazíme do silničního provozu máme hned celou řadu povinností, které musíme dodržovat a zároveň nás mají chránit například před kolizními situacemi. Každé roční období je pak specifické a to zimní samozřejmě také. Policisté proto provádějí silniční kontroly. Při nich samozřejmě zkontrolují, zda má řidič potřebné doklady, zda je vozidlo způsobilé pro provoz a také jestli je způsobilý jeho řidič. Řeč je samozřejmě o dechové zkoušce, případně o testu na jiné návykové látky. Toto už převážná většina zná. Ve spolupráci s koordinátorkou BESIP jsme nyní navíc upozorňovali řidiče na důležitost odpovídajících pneumatik (v létě min. 1,6 mm a zimě min. 4 mm) k čemuž posloužila praktická pomůcka ukazující stav letních a zimních pneumatik. Od nových až po ty s minimálním vzorkem (viz. foto).

Policisté také upozornili na dodržování předepsané rychlosti a dostatečného rozestupu mezi vozidly. Na zasněžených či namrzlých silnicích je určitě na místě být opatrnější a zbytečně neriskovat.

por. Bc. Lukáš Vincenc

9. února 2023, 8:45

