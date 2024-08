Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Prevence není nikdy dost

TRUTNOVSKO/NÁCHODSKO – V létě ji šíříme na letních táborech.

S příchodem prázdnin jsou na pořadu letní tábory, které se samozřejmě týkají i nás policistů, protože je zájem o naší účast na nich.

V polední době jsme třeba navštívili tábor v Jívce, okr. Trutnov, kde měly děti možnost seznámení s prací složek IZS. Policisté zde předvedli i zadržení pachatele. Už několik let po sobě vyrážíme do Dětské ozdravovny Les Království na Královédvorsku, kde mají opět táborníci možnost zjistit něco málo o policejní práci. Samozřejmě mohou vyzkoušet i nějakou výstroj, přičemž zjistí, že to není nic lehkého a žádná sranda s tím třeba běžet. Jednou zatím s posledních zastávek v tomto týdnu byl fotbalový kemp v České Skalici, kde nás na tamním fotbalovém hřišti čekali natěšení malí a větší fotbalisti. Opět zaznělo představení náplně práce policistů a proběhla ukázka výstroje. Navíc mladí sportovci viděli výbavu kolegů z dálničního oddělení, kteří poté vytáhli ruční radar na měření rychlosti, a šlo se závodit. Každý mohl vyzkoušet svou rychlost, při krátkém sprintu a hned se díky radaru dozvěděl svou rychlost. Což mělo velký úspěch v této fotbalové společnosti.

Podobně kladný ohlas měly i simulační brýle (alkohol, drogy, únava), se kterými děti absolvovaly slalom mezi kužely.

Při všech takovýchto návštěvách také připomínáme zásady bezpečného chování, dodržování pravidel, ať už v silničním provozu, nebo běžném životě. Poukazujeme také na preventivní projekty „Na kole jen s přilbou" a „Bezpečně u vody“, které zdůrazňují obezřetnost a důležitost některých základních zásad. V neposlední řadě přichází řeč na bezpečnost v online světě, což je nyní velmi aktuální téma.

Na viděnou při nějaké další preventivní akci.

por. Bc. Lukáš Vincenc

9. srpna 2024

