Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Přijď si s námi hrát"

RYCHNOVSKO - Děti si zahrály na policisty.

Děti z příměstského tábora rychnovského Domu dětí a mládeže "Déčko" navštívily včera odpoledne se svými vedoucími policisty na rychnovském územním odboru.

Celotáborové téma "Přijď si s námi hrát!" se snažili naplnit i preventistka spolu s kriminalistickým technikem. Představením jednotlivých složek policie jsme se snažili malé diváky zasvětit do tajů policejní profese. Dva vybrané obory si mohly děti samy vyzkoušet, a to práci dopravního policisty a kriminalistického technika. S prvním se školáci a školačky setkávají jako účastníci silničního provozu a ten druhý je pro ně jistě jeden z nejatraktivnějších a nejtajemnějších.



Společně jsme si tedy vysvětlili, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo, jaká pravidla a dopravní značky musí cyklista ovládat a také jsme si popovídali o významu přilby. Tedy o povinnosti nošení pro všechny cyklisty do věku 18 let a o správném rozhodnutí jezdit s přilbou na hlavě i v dospělosti, a to nejen na kole. Děti si také prostřednictvím brýlí vyzkoušely, jak vnímá člověk pod vlivem alkoholu, marihuany nebo při velké únavě. Brýle kolovaly z ruky do ruky, stejně jako trasoměr, známy spíše jako "kolečko", kterým dopravní policisté měří vzdálenost.



A pak už na malé návštěvníky našeho pracoviště čekalo představení speciálního auta kriminalistických techniků a zejména jeho interiéru. Taková malá pojízdná laboratoř zaujala nejen je, ale i dospělý doprovod. Během prezentace a praktických ukázek padla spousta všetečných dotazů a nakonec na táborníky čekalo malé nahlédnutí do oboru zvaného daktyloskopie. Samy si mohly vyzkoušet, jak se na předmětu hledají otisky prstů a jak také otisky prstů policisté u osob provádějí. Na kriminilistické techniky by si jistě děti rády hrály déle, ale pozdravit je přišel služební pes Perry i s psovodem. Ve velkém teplu se byl po práci zaslouženě ochladit v řece a teď radostně pobíhal mezi dětmi a všechny vesele zdravil. Na povel ale předvedl, jak vzorně a ihned umí poslechnout jakýkoliv příkaz svého dvounohého pána - přítele.



Věříme, že děti odcházely spokojené a potěšily je i naše drobné dárečky. Přejeme krásný zbytek tábora i prázdnin a nezapomeňte - "Na kole jen s přilbou"!



por. Mgr. Alena Kacálková

3. srpna 2022

vytisknout e-mailem