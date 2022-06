Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bezpečně u vody 2022

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ - Na přehradní nádrž Rozkoš znovu vyjel policejní člun.

Slunce se vyhouplo vysoko nad obzor a to je znamení, že přichází léto, čas pobytu u vody, koupání, surfování a dalších vodních hrátek. Policisté se proto opět ve zvýšené míře začali věnovat preventivním aktivitám a kontrolní činnosti v blízkém okolí vodních ploch a také i přímo na nich. Zaměřili se na příznivce vodních sportů i na ty, kteří budou trávit své chvíle u přehrady, na koupališti, u řeky, zkrátka u vody či na vodě.

V Královéhradeckém kraji policisté odstartovali letos již 7. ročník "Bezpečně na vodě" na přehradní nádrži Rozkoš v pátek 17. 6. 2022 mezi 14.00 a 22. hodinou a v 18. 6. 2022 sobotu mezi 10 až 14.hodinou. Nejen, že uniformovaná posádka vyrazila s policejním člunem na vodní hladinu a za aktivní účasti pracovníka Státní plavební správy začala s kontrolou plavidel, ale zároveň společně s policejním preventistou se vydala i na přilehlé břehy mezi slunící se návštěvníky, plavce a milovníky vodních sportů s preventivními radami i drobnými praktickými dárky.

Za páteční podvečer policisté návštěvníkům přilehlého kempu rozdali první exempláře preventivních letáčků, věnovali několik praktických dárků, ale zároveň zkontrolovali i pohyb na vodní hladině, kdy domluvili dvojici padleboardistů za jízdu mimo bójky, prolustrovali několik plujících lodí a zkontrolovali tři jezdce na vodních skútrech. A se skútristy pak řešili i první prohřešky, jako propadlý vůdčí list či 0,4 promile alkoholu (jpodle svých slov jezdec podcenil délku přestávky po uhašení žízně v horkém odpoledni).

Zcela určitě není od věci opět připomenout, že i pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla. Za řídítka vodního skútru ani na kapitánský můstek nepatří alkohol, jak vůdci s plavidly, tak i samotní plavci se musí pohybovat v jim určených koridorech a všichni dohromady by na sebe měli brát ohledy a myslet jak na bezpečnost svou, tak i na bezpečnost ostatních. Bez řádného dohledu by rozhodně neměly zůstávát děti, a to jak na břehu, tak zejména ve vodě při plavání či vodních sportech. Pozornost svých majitelů si určitě zaslouží i jejich odložené osobní věci a další majetek, který by mohl nalákat nějakého nenechavce.

S návštěvníky vodních ploch i vodáky se budeme při „Bezpečně u vody“ setkávat po celé léto i na dalších místech Královéhradeckého kraje, kde jim budeme předávat rady a informace o tom, jak chránit své osobní bezpečí i svůj majetek.

Více se o celém bezpečnostním opatření, jeho historii i současných aktivitách se můžete dočíst v tiskové zprávě oddělení prevence Policejního prezidia ČR – Bezpečně u vody 2022.

Několik preventivních rad:

Loď

Plavba se může v okamžiku změnit v drama bez šance na druhý pokus. Život není hra. Plavba na raftu, kánoi, kajaku, plachetnici nebo motorovém člunu není jen o zážitku. Mysli i na své bezpečí. Už při plánování plavby nezapomeň na vhodné záchranné pomůcky pro celou posádku. Zejména pro neplavce jsou nezbytností vesty s límcem, které zajistí polohu na zádech. Při použití nezapomeň vestu řádně upevnit a zapnout jistící popruh mezi nohami, zejména u dětí. Riziko nepodceňuj ani, když jsi zdatný plavec. Po pádu do vody nemusíš být v pohodě, vhodná alternativa plovací vesty, třeba lehká profesionální samonafukovací, se může hodit i tobě. Nepodceňujte rizika jezů ani silných proudů. Při sjíždění řeky pečlivě zvažujte stav vody a své schopnosti. Pod jezem se určitě nekoupejte. Do jezu neskákejte ani kvůli záchraně. Je vhodné najít pomůcku, kterou je možné zachraňovanému hodit ze břehu (u některých jezů jsou k dispozici záchranné boxy, lze improvizovat).

Koupání

Relax u vody se může v okamžiku změnit v drama bez šance na druhý pokus. Život není hra. Chceš se jít koupat? Neumíš plavat vůbec nebo jen trochu? Nechoď do vody bez dozoru rodičů nebo někoho jiného, kdo ti při nesnázích pomůže. Dozor u vody může pro rychlou pomoc využít házecí pytlík, záchranářský plovák, pěnovou žížalu nebo zkrátka cokoliv, co při potížích udrží na hladině. Každý neplavec by měl být vybaven odpovídajícími plaveckými pomůckami. Při jejich výběru je nutné zvažovat kvalitu materiálů a jejich funkčnost. Pro koupání v menší hloubce se hodí například plavecké vestičky se zajištěním proti vysvlečení nebo pěnové rukávky spojené s břišním pásem. Bezpečí naopak nezajistí plastové nafukovací kruhy nebo samotné rukávky.

Plavec

Sportovní zážitek se může v okamžiku změnit v drama bez šance na druhý pokus. Život není hra. Před vstupem do vody vždy zvaž své plavecké dovednosti a schopnosti, ale i aktuální fyzický a zdravotní stav. Zejména na větších vodních plochách či tocích je ve tvém vlastním zájmu, abys byl viditelný pro ostatní. Ať už pro ty na břehu nebo blížící se loď. K tomu skvěle poslouží plavecká bójka doplněná plaveckou čepicí v zářivé barvě. Plavecká bójka může posloužit i jako opora v případě vyčerpání či zdravotních obtížích, nebo pro záchranu druhého. Při jejím výběru proto pečlivě vybírej tvar i kvalitu materiálů.

Kpt. Mgr. Eva Prachařová

17. 6. 2022

vytisknout e-mailem