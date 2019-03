Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přepadení benziny objasněno

HRADECKO - Třem mladíkům hrozí až desetileté vězení.

Kriminalisté včerejšího dne objasnili případ loupežného přepadení benzinky, ke kterému došlo v první polovině března letošního roku na Hradecku. Měli se ho dopustit tři mladíci ve věku 19, 20 a 21 let. V současné době jsou již všichni tři obviněni z trestného činu loupež, za což jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.



Na lince 158 jsme v neděli 10.3. krátce před 22. hodinou přijali dvě oznámení o přepadení jedné benzinové čerpací stanice na okraji Hradce Králové. První provedl muž, který projížděl okolo benzinky a kdy mu podezřele prchající trojice s kuklami na hlavě a pravděpodobně baseballovými pálkami v ruce málem skočila pod kola. Druhé oznámení zavolala o minutu později přímo obsluha pumpy.

Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky, výjezdová skupina včetně psovodů se služebními psy. Přepadená žena policistům řekla, že do benzinky vstoupili tři maskovaní muži, z nichž dva měli hole v ruce. Jeden z nich praštil holí do pultu, čímž shodil stojan s cukrovinkami a všichni křičeli, ať jim dá peníze. Žena se pokusila jednomu z nich dokonce strhnout kuklu z hlavy, což se jí však nepodařilo a z pokladny jim vydala něco málo přes 11 set korun. Jen co jim dala do přinesené tašky peníze, dali se na útěk. Žena za nimi ještě vyběhla, aby zjistila, jakým směrem utíkají. Později při výslechu uvedla, že celodenní tržbu dala přibližně 1/4 hodiny před přepadením odvézt a v kase nechala těch pár set korun, které vydala pachatelům. Žena naštěstí při přepadení kromě psychické újmy neutrpěla žádné zranění.

Přivolaným hlídkám se nepodařilo v tu dobu nikoho podezřelého najít a kriminalisté po trojici začali intenzivně pátrat. Po mravenčím operativním šetření včera ráno zadrželi zmíněnou trojici. Obvinění mladíci se k činu přiznali a uvedli, že peníze z loupeže vzápětí utratili na jiné benzince za cigarety a jídlo. Uvedli, že na pumpu, kterou si vytipovali a několik dní si předem i obhlédli, přijeli osobním vozidlem. Dvě kukly si udělali ze starých čepic a jednu chybějící si den předtím koupili. Dále řekli, že hole, z kterých se nakonec vyklubala násada na krumpáč a sekyra, rukavice i kukly vyhodili někde po cestě při ujíždění. Provedenou prohlídkou auta však policisté jednu rukavici a jednu kuklu našli pod sedačkou.

Jelikož ani jeden z nich nebyl nikdy v minulosti trestán, nepodali policisté podnět na vzetí do vazby a jsou stíháni na svobodě.



por. Iva Kormošová

26.3.2019, 9.30



